Riforma pensioni 2025, le parole di Giovanni Maggi (Assofondipensione) e Claudio Borghi Aquilini (Lega)

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI NICOLETTI E MAGGI

Una riforma delle pensioni e un patto tra generazioni sono indispensabili secondo il Presidente delle Acli Trentine Walter Nicoletti per far sì che il nostro Paese possa essere dotato di un sistema previdenziale non solo sostenibile, ma anche equo, in particolare per i giovani che devono fare i conti con il sistema contributivo che darà loro assegni pensionistici di importo via via più ridotto rispetto all’ultima retribuzione percepita. In tal senso il Presidente di Assofondipensione Giovanni Maggi ha evidenziato che la prospettiva è quella di una pensione pubblica nel 2040 pari al 55% del salario. Anche per questo diventa cruciale ricorrere alla previdenza complementare così da integrare l’importo della pensione pubblica.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICHIESTA DELL’ANP-CIA

Intanto tra gli emendamenti alla Legge di bilancio il senatore leghista Claudio Borghi Aquilini vorrebbe ve ne fosse uno per cancellare l’estensione delle pensioni di reversibilità alle unioni civili. Dal suo punto di vista, questo tipo di prestazione andrebbe garantita solamente a chi si sposa. Restando in tema di manovra, l’Associazione nazionale pensionati aderente alla Cia ritene che la rivalutazione delle pensioni e il taglio dell’Irpef non porteranno a benefici tangibili per i pensionati rispetto alla perdita del potere d’acquisto patita per via dell’inflazione. L’Anp chiede dunque modifiche alla Legge di bilancio e torna a chiedere di portare le pensioni minime ad almeno 800 euro netti al mese.

