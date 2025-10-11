Riforma pensioni 2025, l’aumento dei requisiti che dovrebbe scattare tra due anni potrebbe essere graduale

RIFORMA PENSIONI 2025, SPUNTA LA QUOTA 43

Non è ancora chiaro quali scelte il Governo farà rispetto al congelamento dell’aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici che scatterà dal 2027. Sembra ormai tramontata la strada di un intervento riguardante tutti i lavoratori e accanto all’ipotesi che siano “esentati” dall’incremento solamente i lavoratori precoci e che svolgono attività gravose o usuranti o coloro che tra due anni avranno almeno 64 anni di età, sembra ce ne possa essere un’altra che passa da un aumento graduale dei requisiti: un solo mese nel 2027 e gli altri due nel 2028. Dunque, alla fine l’anzianità contributiva necessaria ad accedere alla pensione anticipata indipendentemente dall’età diventerebbe di 43 anni e 1 mese. Per questo c’è che chi parla di Quota 43.

Bonus casa 2026/ Governo vicino a lasciare il 50%: tagli sulle 2° case

RIFORMA PENSIONI 2025, LE RICHIESTE DEL MINISTERO DEL LAVORO

Si fa intanto strada l’ipotesi di introdurre nella Legge di bilancio un incentivo economico da erogare ai genitori per far iscrivere i loro figli alla previdenza complementare, sul modello di quanto avviene in Trentino-Alto Adige o di quanto si pensa di fare in Germania. Va poi detto che il ministero del Lavoro ha chiesto di prorogare Opzione donna, l’Ape social e Quota 103. Probabilmente di un solo anno, visto che dal 2027 potrebbero esserci cambiamenti nei requisiti richiesti per accedervi. A proposito di Opzione donna, la Segreteria generale della Cisl Daniela Fumarola ha chiesto di non introdurre nuovi paletti restrittivi su questa misura e ha ricordato che sarebbe importante varare una pensione di garanzia per i giovani.

Riforma finanza, Freni (Mef): "Una rivoluzione per le PMI"/ "Mercato sarà più attrattivo per gli investitori"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI