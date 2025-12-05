Riforma pensioni 2025, arrivano buone notizie per i dipendenti pubblici. Le parole dell'ex ministra del Lavoro Elsa Fornero

RIFORMA PENSIONI, LA NOVITÀ SUL BONUS GIORGETTI

Arrivano buone notizie per i dipendenti pubblici intenzionati a usufruire del bonus Giorgetti. È stata infatti estesa anche a loro l’esenzione fiscale della maggior cifra che riceveranno in busta paga, la quale non andrà, quindi, ad aumentare l’imponibile ai fini del calcolo dell’Irpef. Finora il bonus era esentasse solo per i lavoratori del settore privato e la Legge di bilancio 2025 aveva provveduta a estenderla ai dipendenti pubblici. C’è voluto, però, un decreto correttivo perché questa estensione potesse diventare operativa. Intanto si avvicina la scadenza del 31 dicembre, termine ultimo per poter ricorrere alla pace contributiva con cui recuperare fino a 5 anni di contributi utili per andare in pensione.

LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Ospite della trasmissione “diMartedì”, in onda su La7, Elsa Fornero ha intanto spiegato che i dati sulla demografia italiana non sono incoraggianti e che porteranno alla necessità di allungare la vita lavorativa delle persone con quel che ne consegue per i requisiti pensionistici. L’ex ministra del Lavoro ha quindi aggiunto che anche una persona ostinata come Matteo Salvini dovrà rendersene conto, criticando poi il Vicepremier evidenziando che fa sempre il contrario di quel che dice. Il Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, invece, ricorda l’importanza di una gestione intelligente dell’immigrazione per rendere più sostenibile il sistema pensionistico italiano vista la transizione demografica che si trova ad affrontare.

