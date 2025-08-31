Riforma pensioni 2025, le parole del ministro del Lavoro Calderone e dell’ex Presidente dell’Inps Mastrapasqua

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI CALDERONE

Marina Calderone ha spiegato di voler intervenire presto in materia pensionistica e, ospite della Piazza di Affaritaliani spiega che la proposta di utilizzare il Tfr per raggiungere la pensione anticipata va valutata anche per le ricadute che può avere. Secondo il ministro del Lavoro, in materia di riforma delle pensioni occorre far sì che vengano valutate alcune condizioni chiave per decidere i criteri per l’ingresso anticipato alla quiescenza, tra cui la gravosità del lavoro che si è svolto.

Calderone ha anche aggiunto la necessità di una condivisione con le parti sociali e resta quindi da capire se presto ci sarà una convocazione dei sindacati per parlare anche del tema previdenza, oltre a quello del lavoro.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ANALISI DI MASTRAPASQUA

Secondo Antonio Mastrapasqua, invece, continuare a ipotizzare piccoli interventi in materia di riforma delle pensioni, come la revisione di Opzione donna o la cancellazione di Quota 103, non aiuta a delineare un quadro meno incerto e stabile che possa aiutare le persone a compiere le loro scelte sul futuro post-attività lavorativa.

L’ex Presidente dell’Inps, intervistato dal Giornale, si è anche espresso sulla possibilità di utilizzare il Tfr per aumentare l’importo delle pensioni a cui sta pensando il Governo, spiegando di ritenere più utile restituire direttamente in busta paga ai lavoratori il Tfr in modo che lo utilizzino come meglio credono, anche nella previdenza complementare se lo ritengono necessario.

— — — —

