Riforma pensioni 2025, le parole di Pierpaolo Bombardieri, Maurizio Landini e Lara Ghiglione sulla manovra

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Nell’esprimere il suo giudizio sulla Legge di bilancio, il Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri evidenzia che nulla è stato fatto sul fronte delle pensioni, dove anzi la situazione peggiora. Dal suo punto di vista occorrerebbe anche uscire dalla logica per cui di riforma delle pensioni si parla solamente nel periodo in cui si mette a punto e si approva la Legge di bilancio perché se ne dovrebbe parlare durante tutto l’anno per cercare di arrivare a un cambiamento della Legge Fornero. Maurizio Landini, intervistato da Tecnica della Scuola, sottolinea che nella manovra c’è un aumento dei requisiti pensionistici per la quasi totalità dei lavoratori, cosa che rafforzerà la posizione del’Italia come Paese europeo, insieme alla Grecia, con la più alta età pensionabile.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA POSIZIONE DELLA CGIL

Il Segretario generale della Cgil invita quindi quanti vorrebbero mosse diverse sul fronte previdenziale, anche per quel che riguarda i giovani che, con la precarietà dei loro lavori rischiano un futuro di bassi assegni pensionistici, alla manifestazione che il suo sindacato ha indetto per sabato 25 ottobre a Roma. Restando in casa Cgil, la Segretaria confederale Lara Ghiglione critica fortemente la scelta di non prorogare Opzione donna, spiegando che si tratta di uno schiaffo al lavoro femminile dato che ora non vi è alcuno strumento per tutelare le lavoratrici che spesso hanno carriere discontinue e rischiano quindi di essere penalizzate a livello pensionistico, faticando a raggiungere i requisiti richiesti per l’accesso alla quiescenza.

