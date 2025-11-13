Riforma pensioni 2025, le parole di Maurizio Landini, Segretario generale della Cgil, e la posizione della Uil sulla manovra

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI LANDINI

Il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini è tornato a evidenziare quelli che a suo modo di vedere sono i limiti della Legge di bilancio, tra cui la cancellazione di misura di anticipo pensionistico, come Quota 103 e Opzione donna, oltre che la mancanza di un provvedimento che guardi al futuro previdenziale dei giovani, come una pensione di garanzia.

Il sindacalista ha chiesto anche al Governo di aprire un vero confronto sulle pensioni. Intanto un confronto l’ha avuto con la Segretaria del Partito democratico Elly Schlein e tra i due c’è una sintonia anche sui temi previdenziali: stop all’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita e aumento dell’importo degli assegni più bassi.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA POSIZIONE DELLA UIL

La Uil, invece, manifesterà il 29 novembre contro alcuni aspetti della manovra, tra cui gli interventi in materia previdenziale. Per il sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri, in particolare, bisognerebbe ripristinare Opzione donna nella sua versione originaria e correggere tutte quelle norme che peggiorano la situazione di chi è vicino all’ingresso alla quiescenza, ma rischia di essere pesantemente penalizzato.

Nel frattempo l’Inps segnala che nei prossimi dieci anni un terzo circa degli attuali dipendenti pubblici andrà in pensione. Questo rischia di creare non pochi problemi al settore del pubblico impiego, oltre che al sistema previdenziale se non ci sarà l’ingresso negli organici di altrettanti nuovi lavoratori.

