Riforma pensioni 2025, la Cisl e l’Anief sono pronte a presentare diversi emendamenti alla Legge di bilancio

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI FUMAROLA

A margine del Consiglio generale della Cisl, la Segretaria generale Daniela Fumarola ha detto che nella Legge di bilancio c’è scarsa attenzione alle pensioni e, soprattutto, manca la proroga di Opzione donna. La leader sindacale ha annunciato che, a seguito di interlocuzioni con i gruppi parlamentare, la Cisl provvederà a presentare degli emendamenti alla manovra, proprio per migliorarne alcuni aspetti e sanarne le lacune. Sempre a proposito della manovra, il sottosegretario all’Economia, Federico Freni, intervenendo a Radio 24 ha evidenziato che vi sono misure sulle pensioni a favore dei soggetti più svantaggiati, come l’aumento degli assegni sociali. Freni ha anche sottolineato che le pensioni sono un tema da maneggiare con cura.

GLI EMENDAMENTI ANIEF ALLA MANOVRA

Anche l’Anief presenterà degli emendamenti alla manovra, più di 60. In particolare, come spiega il Segretario nazionale Marcello Pacifico, si cercherà di fare in modo che il lavoro del personale scolastico venga considerato gravoso e quindi non soggetto all’aumento dei requisiti pensionistici dal 2027. Un’altra richiesta dell’Anief riguarda il rendere gratuito o agevolato il riscatto della laurea ai fini previdenziali per chi lavora nella scuola. Intanto sul blog del Fatto Quotidiano, il naturalista Ferdinando Boero evidenzia che per far sì che ci sia un minor squilibrio demografico che crea problemi alla sostenibilità del sistema pensionistico bisognerebbe quanto meno evitare che i giovani laureati vadano all’estero.

