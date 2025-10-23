Riforma pensioni 2025, le parole del Presidente M5s Giuseppe Conte sulla manovra e l’incremento delle minime

RIFORMA PENSIONI 2026, LE PAROLE DI CONTE

Mentre ancora non c’è chiarezza sull’incremento per le pensioni minime previsto nella manovra (sembra che i 20 euro in più al mese siano riservati alle pensioni sociali degli over 70, ma questa cifra comprenderebbe anche un incremento già in vigore pari a 8 euro e dunque l’aumento netto sarebbe di 12 euro al mese), Giuseppe Conte critica il Governo sia per l’entità di questo intervento, visto che Forza Italia voleva portare le minime a 1.000 euro al mese, sia il fatto che la Legge Fornero verrà ulteriormente inasprita, stante l’aumento dei requisiti pensionistici e lo stop ad alcune forme di pensionamento anticipato.

DOPO LA MANOVRA 2026/ Proteste, emendamenti e votazioni con un finale già scritto

Secondo il Presidente di M5s, le risorse per interventi sulla previdenza ci sarebbero visto che aumenteranno di molto le spese nella difesa.

RIFORMA PENSIONI 2026, LE PAROLE DI FORNERO

Un po’ di chiarezza l’attendono anche i sindacati delle forze di polizia e difesa, dal momento che nella manovra sembrerebbe essere previsto un aumento aggiuntivo dei requisiti pensionistici di tre mesi rispetto a quello “graduale” previsto per tutti coloro che non svolgono attività gravose o usuranti. Questo vuol dire che l’incremento dei requisiti pensionistici per loro dovrebbe essere di quattro mesi nel 2027 e di alti due dal 2028, per un complessivo aumento di sei mesi. Elsa Fornero, intanto, ospite della trasmissione diMartedì ha criticato Matteo Salvini, chiedendosi come gli elettori possano credergli visto che il Governo di cui fa parte di fatto ha confermato l’impianto della riforma delle pensioni varata nel 2011 che porta il suo nome.

Campo largo vantaggioso solo per Pd: M5s perde elettori/ Sondaggi Ghisleri: record astensionismo ex grillini

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI