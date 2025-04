RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI DAMIANO

Secondo Cesare Damiano, il sistema pensionistico a ripartizione italiano può reggere solo se ci saranno in futuro abbastanza entrate contributive e per questo occorre lavorare per un’occupazione di qualità stabile e ben retribuita. L’ex ministro del Lavoro, intervistato da 30 Giorni, l’organo di informazione veterinaria di Fnovi ed Enpav, evidenzia anche l’importanza della previdenza complementare per poter aumentare il proprio montante pensionistico in una fase in cui il progressivo passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo porterà a una diminuzione dell’importo degli assegni. Dal suo punto di vista, quindi, sbaglierebbe un lavoratore giovane che scegliesse di rimandare l’adesione alla previdenza complementare.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE DICHIARAZIONI DI TURCO

Secondo Damiano, sarebbe pertanto importante che le Istituzioni promuovessero una vera e propria educazione alla previdenza. Per certi versi è quello che l’Inps, sotto la presidenza di Gabriele Fava, ha iniziato a fare, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani. Per Damiano è infine importante varare misure per incentivare l’adesione alla previdenza complementare, come, ad esempio, un nuovo semestre di silenzio-assenso o una tassazione più favorevole. Intanto il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, nonché Senatore pentastellato, Mario Turco evidenzia la necessità di contrastare il piano di riarmo che è stato presentato dall’Ue, anche perché sottrae risorse a sanità, pensioni, scuola e giovani.

