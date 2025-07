Riforma pensioni 2025, tra le ipotesi per le misure da inserire nella Legge di bilancio spunta Quota 41 flessibile

RIFORMA PENSIONI 2025, VERSO LA MANOVRA

Il Governo sta cominciando a mettere a punto la Legge di bilancio ed è molto probabile che ci saranno misure in tema di pensioni. Quasi certo un provvedimento riguardante la previdenza complementare, data la necessità si spingere le adesioni dei lavoratori, mentre non è chiaro se ci saranno misure di flessibilità, oltre al congelamento (solo parziale?) dei requisiti pensionistici per evitare il loro innalzamento di tre mesi dal 2027. Secondo quanto riporta La Nazione, potrebbe arrivare anche una Quota 41 flessibile, una variante dell’attuale Quota 103 con penalizzazioni più lievi rispetto al ricalcolo contributivo dell’assegno (2% per ogni anno di anticipo rispetto al requisito anagrafico ordinario).

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra top nonostante i dazi: Meloni +9% sul Pd, M5s al 12%. Centristi in crisi

RIFORMA PENSIONI 2025, I “PALETTI” PER I PENSIONATI ALL’ESTERO

Inoltre, potrebbe essere introdotto un principio per il quale sotto una determinata soglia Isee non si sarebbe soggetti ad alcuna penalizzazioni. Ovviamente tale misura avrebbe un costo e gli spazi nel bilancio pubblico non sono molti. Intanto La Stampa ricorda che per ottenere benefici fiscali sulla propria pensione trasferendosi all’estero, occorre risiedervi per oltre 183 giorni l’anno e che, salvo poche eccezioni, gli ex dipendenti pubblici rischiano di non avere benefici in quanto le norme internazionali prevedono la tassazione nel Paese in cui hanno prestato servizio durante la loro attività lavorativa. Tra l’altro quest’anno i pensionati all’estero non hanno avuto la rivalutazione dell’assegno se superiore al trattamento minimo.

Accordo dazi, Governo: “scongiura guerra commerciale”/ Meloni: “c’è da battersi ancora, Ue non perda tempo”

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI