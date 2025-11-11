Riforma pensioni 2025, le parole del ministro delle Infrastrutture Salvini e della Segretaria generale della Cisl Fumarola

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI SALVINI

L’iter della Legge di bilancio sta per entrare nel vivo con la presentazione degli emendamenti che poi verranno votati al Senato. Matteo Salvini ha spiegato che il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon sta lavorando per presentare delle modifiche alla manovra in tema di pensioni e che la Lega intende intervenire anche sul tema delle risorse da destinare alle forze dell’ordine. Nei giorni scorsi il ministro delle Infrastrutture in merito aveva segnalato di non ritenere sbagliata la richiesta di un maggior contributo da parte delle banche per consentire proprio di dare un segnale tangibile di attenzione alla sicurezza dei cittadini da parte del Governo. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FUMAROLA

Il vicepremier è stato intanto criticato da Elsa Fornero, ex ministra del Lavoro, che ospite della trasmissione “Piazza pulita” in onda su La7 ha spiegato che Salvini dovrebbe capire che le operazioni di condono fiscale non funzionano come non ha funzionato Quota 100. Tornando alla manovra, la Segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola, intervistata dalla Stampa, ha spiegato di aver chiesto all’Esecutivo dei cambiamenti relativi all’adeguamento graduale dei requisiti pensionistici all’aspettativa di vita, oltre che “un forte segnale su Opzione donna”, la misura di anticipo pensionistico riservata alle donne che non è stata prorogata (come del resto anche Quota 103) per il 2026. Vedremo se questo segnale arriverà.

