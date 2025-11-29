Riforma pensioni 2025, le parole di Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, e Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI DURIGON

Secondo Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia interpellato da Affaritaliani, non ci saranno modifiche della Legge bilancio rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri a ottobre per quel che riguarda le pensioni. La pensa in modo diverso il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, che, ospite di Sky TG24 Economia, ha spiegato che vi sono diversi emendamenti che mirano alla proroga di Quota 103 e Opzione donna e di ritenere che alla fine verranno trovate le risorse per arrivare a questo obiettivo. L’esponente della Lega ha anche spiegato che il blocco dell’aumento dell’età pensionabile in base all’aspettativa di vita dal 2027 potrebbe essere completato l’anno prossimo, dopo che in manovra è stato inserito un aumento graduale.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA POSIZIONE DI DIEGO BUONO

Intanto il Presidente della Cassa Geometri Diego Buono ha evidenziato che dare una pensione di importo non dignitoso è come non darla. Motivo per cui la Cassa punta a valorizzare i montanti contributivi degli iscritti, anche tramite un lieve incremento del contributo soggettivo. In Germania, invece, continua a far discutere la proposta di riforma delle pensioni che, su spinta della Spd, la maggioranza potrebbe approvare. Tre economisti hanno infatti rivolto un appello, pubblicato sul quotidiano Handelsblatt, per chiedere che la proposta venga ritirata. Nei giorni scorsi era emerso anche il malumore dei giovani della Cdu su tale proposta e dunque non sarà semplice vederla proseguire nel suo iter di approvazione.

