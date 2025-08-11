Riforma pensioni 2025, le parole dell’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero e di Paolo Franzella (Udc Palermo)

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI ELSA FORNERO

Intervenendo recentemente alla trasmissione “L’aria che tira” in onda su La7, Elsa Fornero ha raccontato di aver incontrato persone che le hanno confessato che se in una prima fase avevano odiato la riforma delle pensioni che porta il suo nome, poi hanno compreso che consentiva di non avere difficoltà economiche una volta in quiescenza e per questo l’hanno ringraziata.

Il coordinatore provinciale dell’Udc di Palermo Paolo Franzella ha invece scritto ai vertici nazionali e regionali del suo partito per sollecitare un intervento a favore dei circa 40.000 ex Lsu/Lpu che rischiano di andare in pensione con assegni di importo ridotto (600-700 euro al mese), a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte degli enti locali per cui hanno lavorato.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI LEVI

Cdp Venture Capital sta intanto svolgendo un ruolo sempre più cruciale nel supportare lo sviluppo delle start-up italiane. E il suo Amministratore delegato Emanuele Levi, intervistato dal Corriere della Sera, auspica la creazione di uno strumento che possa favorire l’apporto degli investimenti di fondi pensione ed enti previdenziali in queste realtà imprenditoriali, anche perché si tratterebbe di una mossa coerente con gli obiettivi dei fondi stessi, anche per quel che riguarda le tempistiche di ritorno.

Il Partito democratico va invece all’attacco delle scelte della Giunta regionale piemontese, visto che ha deciso di aumentare il prelievo Irpef con conseguenze negative non solo per i salari, ma anche per le pensioni.

