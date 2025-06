RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FAVA

Gabriele Fava ha voluto ribadire che i giovani in futuro avranno una pensione, ma essa sarà basata sui contributi versati. Per questo, ha evidenziato il Presidente dell’Inps intervistato dalla Stampa, è cruciale promuovere una cultura previdenziale. Dal suo punto di vista, sostenere i giovani è cruciale per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo periodo, perché tocca a loro credere nel futuro della previdenza. Fava ha chiarito anche che l’immigrazione può dare un contributo importante al sistema, ma solo se è in grado di portare a un’integrazione qualificata che aiuti anche le imprese che registrano una carenza di manodopera. Dunque, l’immigrazione va pianificata e gestita, non subita.

INPS/ Fava e la svolta per avvicinare la previdenza ai giovani

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ANALISI DI GIANNINI E FORNERO

Infine, il Presidente dell’Inps ha ricordato l’importanza della previdenza integrativa, evidenziando, tuttavia, che occorre rispettare la libertà di adesione. Di pensioni si è parlato anche nell’ultima puntata della trasmissione diMartedì. Il giornalista Massimo Giannini ha evidenziato che con le sue scelte il Governo Meloni non si differenzia poi molto da quello di Monti. L’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero ha invece evidenziato che non ci sono risorse per poter mantenere la promessa di mandare in pensione prima gli italiani. A proposito di Fornero e della sua riforma, L’Unione sindacale di base ha voluto ricordare che i sindacati confederali fecero solamente tre ore di sciopero contro quel provvedimento.

Riforma pensioni 2025/ Le conoscenze cruciali per i giovani (ultime notizie 4 giugno)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI