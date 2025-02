RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FAVA

Il Governo può tirare un sospiro di sollievo: la Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato che il blocco parziale delle indicizzazioni delle pensioni attuato per due anni è da considerarsi legittimo. Dunque, non sarà necessario un provvedimento che avrebbe richiesto non poche risorse. Intanto il Presidente dell’Inps Gabriele Fava ha evidenziato l’importanza del ruolo dei giovani per mantenere sostenibile il sistema pensionistico.

Anche per questo è stato lanciato un progetto per far conoscere agli studenti dell’Accademia militare di Modena le opportunità e gli obblighi che il sistema contributivo comporta. Un progetto che sarà probabilmente replicato in altre istituzioni formative tra cui le università.

LE DICHIARAZIONI DI LANDINI

Intanto il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, chiudendo l’assemblea per lanciare i referendum promossi dal sindacato, ha evidenziato che su temi importanti come la sanità, le pensioni e il rinnovo dei contratti pubblici il Governo non ha aperto trattative con le parti sociali, ma cerca di imporre le misure che ritiene più opportune contando sul fatto di avere una solida maggioranza in Parlamento.

L’Anief guarda invece ad aprile quanto si terranno le elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie nel pubblico impiego e ricorda che tra le sue richieste ci sono l’uscita pensionistica a 60 anni e il riscatto gratuito della laurea per il personale scolastico. Richieste sulle quali ha anche lanciato una petizione online.

