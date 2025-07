Riforma pensioni 2025, le parole del Presidente dell’Inps Gabriele Fava e della Segretaria del Partito democratico Elly Schlein

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FAVA

Gabriele Fava, partecipando a Cnpr Forum speciale, organizzato dalla Cassa di previdenza di ragionieri ed esperti contabili, è tornato a evidenziare come la tenuta del sistema previdenziale possa essere principalmente garantita dall’allargamento della base occupazionale. Per questo, ha aggiunto il Presidente dell’Inps, occorre non solo fare in modo che cresca il numero di occupati, ma che aumentino anche le retribuzioni, cui sono collegate le entrate contributive necessarie poi a far fronte alle uscite. Da parte sua l’Inps sta continuando a impegnarsi per avvicinare i giovani all’educazione previdenziale e far capire loro l’importanza di pensare al proprio futuro pensionistico quanto prima, grazie anche al progetto Inps per i giovani.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA CRITICA DI SCHLEIN AL GOVERNO

Intanto la Segretaria del Partito democratico Elly Schlein critica il Governo in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ricorda che l’impegno per aumentare la spesa nella difesa al 5% del Pil rischia di comportare un taglio sul fronte del welfare, pensioni comprese. Tra l’altro per rendere welfare e pensioni sostenibili in futuro, segnala Repubblica, bisognerà far sempre più ricorso ai lavoratori stranieri, a meno di non voler pensare a un aumento delle aliquote contributive applicate alle retribuzioni dei lavoratori attivi (il cui numero pare destinato a scendere anche per mere ragioni legate all’andamento demografico) o una riduzione dell’importo delle pensioni in essere, specie quelle derivanti dal sistema retributivo.

