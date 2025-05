RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FAVA

Per Gabriele Fava, uno dei compiti principali dell’Inps resta quello di parlare con i giovani, anche per “customizzare” a loro favore i servizi erogati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, vista la loro sfiducia nella possibilità di avere un giorno la pensione.

Il Presidente dell’Inps, intervistato da Fanpage, si è anche espresso a favore del silenzio-assenso per incentivare la destinazione del Tfr alla previdenza complementare, che sarebbe utile proprio per i giovani. Infine, Fava ha evidenziato che l’immigrazione può aiutare la sostenibilità del sistema pensionistico, purché sia governata e porti a un’integrazione qualificata dei lavoratori stranieri, che in alcuni casi potrebbero aiutare a colmare dei posti vacanti.

RIFORMA PENSIONI 2025, GLI SPORTIVI ISCRITTI ALL’INPS

A proposito di Inps, Il Sole 24 Ore ricorda che in base ai dati dell’Osservatorio sull’andamento della Gestione dei lavoratori dello spettacolo e sportivi nel 2024 risultano esserci 482 calciatori professionisti con una retribuzione che supera i 700.000 euro l’anno. Oltre tale soglia vi sono anche 88 tra allenatori, preparatori atletici e dirigenti. Si tratta di numeri in calo dell’8% rispetto al 2023.

Dai dati risulta anche che a superare la soglia dei 700.000 euro di retribuzione l’anno per il 2024 vi sono anche 63 sportivi appartenenti a federazioni diverse rispetto a quella Calcio. Il numero degli sportivi iscritti è in ogni caso cresciuto del 24,3% rispetto al 2023, raggiungendo quota 13.144 lavoratori.

