RIFORMA PENSIONI, IL SUSSIDIO IN FVG

È stata siglata martedì a Trieste la convenzione tra Regione Friuli Venezia Giulia e Inps che consentirà di erogare ai pensionati che percepiscono un assegno di un importo che arriva fino al trattamento minimo e con un Isee fino a 15.000 euro un sussidio pari a 350 euro annui che verranno erogati in un’unica trance. Il Governatore Massimiliano Fedriga ha spiegato che la platea dei percettori prevista è di circa 13mila pensionati della regione, che non dovranno presentare domanda in quanto sarà l’Inps stesso, in base ai dati in suo possesso, a erogare il sussidio agli aventi diritto. Va anche detto che l’importo erogato è esente da imposte in quanto i 350 euro in questione si configurano come misura assistenziale.

LE STIME DELLA RGS

Per questo sussidio sono stati stanziati dalla Regione 45 milioni di euro in tre anni. L’assessore alla Famiglia Alessia Rosolen ha spiegato che non è escluso che vengano apportati dei correttivi alla misura in modo che possa essere più efficace in futuro. Intanto Il Sole 24 Ore ricorda che in base al report della Ragioneria generale dello Stato sulle tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico nel 2040 l’età pensionabile, adeguata all’aspettativa di vita, potrebbe superare i 68 anni e arrivare a quota 70 nel 2067. Questo, ovviamente, sempre che trovino conferme sull’aumento dell’aspettativa di vita e che non vi siano provvedimenti che frenino l’adeguamento dei requisiti pensionistici in base a essa.

