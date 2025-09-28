Riforma pensioni 2025, le parole dell’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero e di Francesco Silvestro (senatore FI)

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FORNERO

Intervistata dall’Espresso, Elsa Fornero spiega che il problema delle future basse pensioni andrebbe affrontato coinvolgendo le imprese, in modo che corrispondano salari più alti ai lavoratori. L’ex ministra del Lavoro spiega anche che la credibilità di cui gode oggi il nostro Paese è dovuta anche al fatto che il Governo non ha smantellato, nonostante gli annunci, la riforma delle pensioni che porta il suo nome. Quanto alla proposta oggi sul tappeto di utilizzare il Tfr per raggiungere la pensione anticipata, Fornero spiega di non essere a priori contraria, ma evidenzia che sarebbe necessario spiegare ai lavoratori che in caso di utilizzo non potrebbero più contare sul loro Tfr accantonato durante la vita lavorativa.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICHIESTA DELL’ANAP SARDEGNA

Intanto la Provincia di Bolzano ha firmato la convenzione con l’Inps che servirà a erogare un sussidio che integrerà le pensioni dei residenti con un Isee fino a 20.000 euro e almeno 65 anni di età in modo da portarne l’importo a 1.000 euro al mese, tredicesima esclusa. L’Associazione nazionale anziani e pensionati Confartigianato Sardegna torna invece a evidenziare la necessità di cambiare il sistema di rivalutazione delle pensioni, visto che quelle degli ex lavoratori autonomi faticano e conservare il loro potere d’acquisto. Il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, infine, ribadisce la volontà del suo partito di portare le pensioni minime a 1.000 euro al mese e l’azione del Governo per rallentare la Legge Fornero.

