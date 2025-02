RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FUMAROLA

La nuova Segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, intervistata dalla Gazzetta del Mezzogiorno spiega che l’obiettivo del suo sindacato resta costruire un patto sociale tra riformisti che possa sostenere i salari e le pensioni, abbassare le tasse al ceto medio e lavorare per la crescita dell’economia italiana.

SPY FINANZA/ La crisi pronta a scoppiare in Europa con epicentro in Italia

C’è intanto attesa per la sentenza della Corte Costituzionale sul blocco parziale delle indicizzazioni delle pensioni degli ultimi anni anche da parte della comunità degli italiani all’estero che, come ricorda il deputato del Partito democratico eletto all’estero Fabio Porta, quest’anno non avranno alcun adeguamento del loro assegno all’inflazione se percepiscono più del trattamento minimo.

Consulta, eletti nuovi 4 giudici dopo 19 votazioni/ Marini, Cassinelli, Luciani e Sandulli: ecco chi sono

RIFORMA PENSIONI 2025, LE CONSIDERAZIONI DI ELSA FORNERO

Elsa Fornero, a proposito di questa vicenda, ha spiegato di ritenere il blocco (anche parziale) delle indicizzazioni delle pensioni una forma di tassazione e pertanto un provvedimento che andrebbe preso con attenzione e spiegandone le ragioni, cosa che non sembrerebbe avere fatto in maniera adeguata il Governo Meloni nelle sue due prime Legge di bilancio.

L’ex ministra del Lavoro, intervistata dal Quotidiano del Sud, ha puntualizzato che il blocco delle indicizzazioni varato dal Governo di cui ha fatto parte, guidato da Mario Monti, era stato reso necessario dalla situazione critica del bilancio pubblico. Sono non pochi gli italiani che ricordano ancora la manovra varata alla fine del 2011, che non ha colpito solo i pensionati.

Sondaggi politici 2025/ FdI +6% sul Pd (ma in calo): Lega 9% davanti a FI. Migranti Albania, 32% favorevoli

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI