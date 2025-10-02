Riforma pensioni 2025, le parole dell’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero e del Premier francese Sebastien Lecornu

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FORNERO

Mentre si avvicina la messa a punto della Legge di bilancio, Elsa Fornero chiede un cambio di paradigma, in modo che si cominci a pensare anche ai giovani nel nostro Paese, specie nel momento in cui si realizza una manovra finanziaria. In tal senso, spiega l’ex ministra del Lavoro in un articolo pubblicato su La Stampa, bisognerebbe evitare di aumentare la spesa pensionistica tramite misure indirizzata ad anticipare l’ingresso in quiescenza. In Francia, intanto, il Premier Sebastien Lecornu ha scritto una lettera ai sindacati spiegando loro che nella Legge di bilancio verrà previsto un miglioramento pensionistico riguardante le donne e offrendo la propria disponibilità al dialogo sul tema delle attività gravose e usuranti.

Pensione di reversibilità/ Chiarimenti sugli arretrati agli ex: valgono?

RIFORMA PENSIONI 2025, I CONTROLLI UTILI SULL’ASSEGNO PENSIONISTICO

Far effettuare una verifica sul proprio assegno pensionistico può essere molto utile. Dopo i sindacati lo evidenzia anche Consulcensi & Partners, che ha finora evidenziato errori nell’importo dovuto in circa la metà dei casi che gli sono stati sottoposti per un’analisi approfondita. In particolare, vi sono stati mancati riconoscimenti di periodi contributivi e rivalutazioni errate che hanno portato mediamente a riscontrare una differenza tra l’importo erogato e quello effettivamente dovuto di 200-300 euro al mese. Cifre che talvolta possono anche essere recuperate con tanto di arretrati. Tutto dipende dalla tipologia di errore riscontrato e dalla tempistica con cui si agisce per far valere i propri diritti.

Riforma pensioni 2025/ Le richieste sugli importi degli assegni (ultime notizie 1 ottobre)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI