RIFORMA PENSIONI 2025, L’INIZIATIVA DI BERGAMINI E TENERINI

Notizia importante per chi è andato in pensione con Quota 100. Come noto, questa modalità di accesso anticipato alla quiescenza prevede il divieto di cumulo con altri redditi da lavoro, salvo che per prestazioni occasionali fino a 5.000 euro l’anno, pena la restituzione di tutta la pensione erogata nell’anno. È già capitato che per lavori da piccole cifre irrisorie, anche meno di 150 euro, sia stata disposta la restituzione di un’intera annualità di pensione. Per questo le deputate di Forza Italia Deborah Bergamini e Chiara Tenerini hanno annunciato l’intenzione di presentare una proposta di legge per evitare sanzioni eccessivamente sproporzionate, prevedendo la restituzione del reddito percepito piuttosto che dell’intera annualità pensionistica.

Sondaggi politici 2025, la media/ Lega supera Tajani, FdI al 30%: Schlein 33% riprende consensi a M5s e AVS

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI TAJANI

L’obiettivo sarebbe quella di fornire un’interpretazione autentica e retroattiva della norma relativa a Quota 100, che probabilmente non intendeva punire i pensionati che svolgono piccoli lavoretti saltuari, magari nemmeno una volta all’anno. L’obiettivo non appare semplice, soprattutto per quel che riguarda la retroattività, si tratterà di vedere quali saranno le mosse delle due deputate azzurre. Intanto, restando sempre in casa Forza Italia, vanno segnalate le parole del Segretario nazionale Antonio Tajani, che durante gli Stati generali del Mezzogiorno a Termoli ha ribadito la volontà del partito di alzare le pensioni minime. Nemmeno questo appare un obiettivo semplice, visti i noti vincoli di bilancio.

BANCHE E GOVERNO/ Bpm-Unicredit, Meloni sta con Giorgetti (e Lega) e lascia Tajani con Renzi e Pd

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI