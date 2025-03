RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI LIVERANI

Come riporta Il Giornale, il Presidente dell’Ania (associazione che riunisce le compagnie assicurative italiane) Giovanni Liverani, nel corso di un convegno organizzato in collaborazione con Itinerari Previdenziali, ha spiegato che la spesa lorda delle famiglie destinata all’integrazione della previdenza, della sanità e del welfare pubblico ammonta a 108 miliardi di euro, che diventano 83 al netto di deduzioni e detrazioni fiscali. Simone Bini Smaghi, vice direttore generale di Arca Fondi SGR, invece, intervistato dal Giornale d’Italia, ha ricordato l’importanza che hanno i fondi pensione per i giovani, i quali dovrebbero destinare alla previdenza complementare il loro Tfr appena entrati nel mercato del lavoro.

Riforma pensioni 2025/ Calderone: nessun tavolo di confronto in programma (ultime notizie 9 marzo)

RIFORMA PENSIONI 2025, LA PRIORITÀ PER FUMAROLA

Infatti, prima si comincia ad accumulare un capitale, più si riuscirà ad aumentare l’importo della pensione integrativa. Intanto se la ministra del Lavoro Marina Calderone ha ricordato che non è in programma un tavolo di confronto sulle pensioni con i sindacati, la Segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola ha voluto evidenziare che non appena questo tavolo riaprirà, uno dei primi punti da affrontare sarà quello della previdenza al femminile, vista la situazione di disparità nel mondo del lavoro si riverbera anche sulle pensioni. TgCom 24, invece, commenta le iniziative prese dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano per integrare con un sussidio le pensioni di importo più basso parlando di “previdenza regionale”.

Arretrati NoiPa marzo 2025/ Primi soldi post errore, sindacati infuriati (8 marzo)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI