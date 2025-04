RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI GIORGETTI

Nel corso dell’audizione parlamentare sul Documento di finanza pubblica, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha chiarito che il Governo intende varare un decreto entro la fine dell’anno per sterilizzare l’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita che dovrebbe scattare dal 2027. Tuttavia, non ha specificato le tempistiche esatte nelle quali il provvedimento, che dipende anche dalla sua firma, verrà adottato. Elisa Pirro, Senatrice del Movimento 5 Stelle, sottolinea, però, che dal Governo si continua a promettere questo intervento senza nemmeno aver chiesto ancora all’Inps di quantificarne il costo, passaggio tutt’altro che marginale visto che sarà necessario reperire le coperture per il decreto.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI BARBAGALLO

Carmelo Barbagallo affronta, invece, un altro tema importante per chi è già in quiescenza. Dal suo punto di vista, infatti, non è accettabile che gli importi delle pensioni continuino a non aumentare quanto i prezzi, determinando così una perdita per il potere d’acquisto degli anziani, che tra l’altro in Italia sono tra i più tassati d’Europa. Secondo il Segretario generale della Uil Pensionati la situazione rischia anche di peggiorare nei prossimi mesi con il caos dazi che potrebbe far salire ancora i prezzi. Del resto è noto che le tariffe doganali potrebbero facilmente trasformarsi in rincari dei prodotti o anche delle materie prime, tra cui quelle energetiche. Dunque, i pensionati potrebbero avere in futuro ancor meno risorse a disposizione.

