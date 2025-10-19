Riforma pensioni 2025, le parole del ministro dell’Economia Giorgetti e la richiesta del Presidente dell’Anief Pacifico

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GIORGETTI

Nella Legge di bilancio, ha spiegato venerdì in conferenza stampa il ministro dell’Economia Giorgetti, è previsto un aumento delle pensioni minime pari a 20 euro al mese. Non è chiaro, tuttavia, se sarà un incremento che interesserà tutti i potenziali beneficiari o solamente quelli sopra una certa soglia d’età. La Segretaria del Partito democratico Elly Schlein, tuttavia, parla di un incremento delle minime pari a 1,5 euro e chiede al presidente del Consiglio Meloni di spiegare agli italiani perché con la Legge di bilancio appena approvata si andrà in pensione più tardi, a meno che non si svolga un’attività gravosa o usarante. A tal proposito, Marcello Pacifico avanza una proposta per il comparto della scuola.

L’ANALISI DI JESSUOLA

Per il Presidente nazionale dell’Anief, che da tempo sostiene la necessità di introdurre una finestra pensionistica specifica per la scuola, bisognerebbe, infatti, far sì che il lavoro del personale scolastico venga considerato come usurante, in modo che possa accedere alla pensione con Quota 97,5. Il Professore di Scienza politica Matteo Jessuola, invece, in un articolo su Affari & Finanza, inserto economico di Repubblica, sottolinea come sarebbe importante che il Governo italiano, sulla base anche di un confronto con le parti sociali, oltre che sul congelamento dei requisiti pensionistici lavori anche a misure strutturali per il pensionamento flessibile, anche attraverso la creazione di una commissione ad hoc.

