Riforma pensioni 2025, si fanno i calcoli e si formulano ipotesi sugli interventi che potrebbero entrare nella manovra

RIFORMA PENSIONI 2025, I RISCHI DI CONGELARE I REQUISITI

Ancora il Governo non ha scoperto le carte sul provvedimento con cui intende congelare l’aumento (di tre mesi) dei requisiti pensionistici che scatterebbe dal 2027 sulla base dell’incremento dell’aspettativa di vita, ma già si fanno i conti sulle conseguenze che una misura di questo tipo avrebbe. In particolare, senza incremento dell’età pensionabile si andrebbe incontro a un assegno più basso sulla base dei coefficienti di trasformazione che diventerebbero penalizzanti. A meno di non voler mantenere anch’essi inalterati, cosa che però comporterebbe una salita della spesa pensionistica. In ogni caso solo con un provvedimento definito si avrà anche un quadro più chiaro delle conseguenze dello stesso.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE IPOTESI VERSO LA MANOVRA

Continuano intanto a rincorrersi le ipotesi di interventi sulle pensioni che dovrebbero far parte della nuova Legge di bilancio. Sempre più insistentemente si fa largo la prospettiva di abolire Quota 103, che non ha attirato molti lavoratori, mentre incerto resta il destino di Opzione donna, anch’essa poco utilizzata, soprattutto per via dei paletti che sono stati posti per accedervi.

Va segnalata nel frattempo un’analisi di Alberto Brambilla, Presidente di Itinerari Previdenziali, che dalle pagine del Corriere della Sera evidenzia che nonostante le misure di riforma delle pensioni penalizzanti approvate nel nostro Paese, solo 57 lavoratori tra i 55 e i 64 anni lavorano in Italia, contro una media Ue di 64 su 100.

