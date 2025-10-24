Riforma pensioni 2025, le parole dell’ex ministra del Lavoro Elsa Fornero e del ministro dell’Economia Giorgetti

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI FORNERO

Secondo Elsa Fornero, l’educazione finanziaria è molto importante per i giovani, che devono comprendere che la pensione deve essere costruita durante la vita lavorativa, ma anche prima. Infatti, ha specificato l’ex ministra del Lavoro in un’intervista sulla Stampa, tramite un’adeguata istruzione, fatta di anni di studio che richiedono indubbiamente impegno personale, possono trovare più facilmente lavoro ben retribuito, con il quale iscriversi alla previdenza complementare in modo da poter avere, al momento dell’ingresso in quiescenza, una pensione integrativa rispetto a quella pubblica che, con il passare del tempo e a causa del sistema contributivo, sarà sempre più lontana dai livelli dell’ultima retribuzione percepita.

Economist promuove “modello Meloni’ sui migranti/ Più visti per assunzioni: Italia premia immigrazione legale

RIFORMA PENSIONI 2025, IL CHIARIMENTO MANCANTE SULLE MINIME

Il ministro dell’Economia Giorgetti ha invitato politici e commentatori a diffidare delle bozze in circolazione e ad attendere il testo definitivo della Legge di bilancio prima di esprimersi sulle misure in essa contenute. Probabile, quindi, che la manovra preveda, come lui stesso aveva spiegato in conferenza stampa subito dopo il Consiglio dei ministri di giovedì scorso, un aumento delle pensioni minime di 20 euro al mese. Anche Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e deputato di Fratelli d’Italia, intervistato da affaritaliani, ha confermato questo importo, dopo che nei giorni scorsi si è parlato di cifre inferiori. Non resta quindi che aspettare il testo che verrà trasmesso al Senato.

Sondaggi politici 2025/ Sinistra attacca Meloni, gli elettori no: FdI 30%, Cdx stabile. Stallo Pd, M5s a-10%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI