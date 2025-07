RIFORMA PENSIONI 2025, I DATI INPS

Stando all’ultimo Rendiconto generale dell’Inps, come riporta Il Sole 24 Ore, la spesa per le pensioni assistenziali negli ultimi dieci anni è cresciuta del 33,42%, una percentuale di non poco superiore a quella dell’incremento della spesa previdenziale nello stesso arco di tempo che è stato del 29,86%.

Dati che certamente porteranno ancora i sindacati, e non solo loro, a chiedere di separare la spesa assistenziale da quella previdenziale, anche se questa operazione appare difficile da compiere, come ha spiegato nei mesi scorsi il Presidente dell’Inps Gabriele Fava. Le prestazioni per gli invalidi civili hanno richiesto l’anno scorso 22,85 miliardi di euro. Ciò nonostante, nei giorni scorsi Stefano Valdegamberi ha commentato l’importo delle pensioni di invalidità.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI VALDEGAMBERI

Il Consigliere regionale veneto, in particolare, ha fatto presente che destinare 333 euro al mese, salvo integrazioni, a chi ha un’invalidità del 100% rappresenta un insulto alla dignità umana. Va detto che stando a quanto spiegato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Inps dallo Stato sono arrivati 22,36 miliardi di euro per le prestazioni a invalidi civili e ben. 69,90 per le pensioni previdenziali.

La situazione dei conti dell’Inps non è al momento preoccupante, ma occorre fare in modo di aumentare la loro sostenibilità attraverso un aumento della base occupazionale (ben retribuita), come ha recentemente ribadito lo stesso Presidente Fava. Un obiettivo di non semplice realizzazione cui devono concorrere anche le imprese.

