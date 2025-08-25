Riforma pensioni 2025, le parole di Elisa Pirro (M5s) e Gabriele Fava (Inps) dopo quelle di Claudio Durigon

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI PIRRO

Il decreto per congelare l’aumento dei requisiti pensionistici dal 2027, come ci ha spiegato il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, potrebbe entrare nella Legge di bilancio. Secondo quanto riporta Il Mattino, la misura potrebbe costare 2 miliardi di euro: tutto dipende da come sarà costruita e dalla platea dei potenziali beneficiari.

A proposito di “beneficiari” in campo pensionistico, Italia Oggi evidenzia che gli ex dipendenti pubblici sono quelli che incassano assegni più alti (2.200 euro di media), soprattutto tra coloro che hanno lavorato nella sanità (si sfiorano i 5.200 euro medi). Le parole di Durigon su Opzione donna hanno invece attirato le critiche di Elisa Pirro, Senatrice del Movimento 5 Stelle.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE STIME DELL’OSSERVATORIO SUI CONTI PUBBLICI

Dal suo punto di vista, infatti, sono state le mosse del Governo Meloni su Opzione donna “al solo fine di fare cassa” a renderla una misura che ora il sottosegretario ritiene necessario rafforzare magari a partire dall’anno prossimo. Intanto, il Presidente dell’Inps, Gabriele Fava, incalzato dai cronisti a margine del Meeting di Rimini, ha sottolineato che la competenza relativa al possibile congelamento dei requisiti pensionistici dal 2027 spetta al legislatore e che l’Inps si adeguerà alle decisioni che prenderà in merito. L’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica, invece, mostra che la spesa pensionistica in rapporto al Pil è salita del 3,6% dagli anni Novanta.

