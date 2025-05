RIFORMA PENSIONI 2025, L’ANALISI DI FIDELITY INTERNATIONAL

Secondo Fidelity International, con un aumento dell’aspettativa di vita e un generale invecchiamento della popolazione nei Paesi avanzati, i lavoratori dovranno diventare sempre più responsabili del finanziamento della propria pensione, visto che lo Stato riuscirà a fornire sempre meno sostegno in tal senso. Un ruolo importante lo avranno anche gli investitori professionali che dovranno offrire strumenti adatti a questo scopo e dalla ricerca Professional Investitor DNA emerge la consapevolezza della necessità di orientare gli investimenti finalizzati all’accumulo di risorse per la pensione verso i mercati azionari in modo da cogliere maggiori opportunità di rendimento nel tempo e di copertura dall’inflazione.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA RICHIESTA DELL’USB

L’Usb intanto ricorda che la prossima settimana si terrà lo sciopero dei lavoratori delle cooperative sociali, motivato anche dalla presenza nel settore del contratto part-time ciclico verticale, che, oltre a lasciare i lavoratori senza reddito nei mesi di chiusura delle scuole, li priva anche della contribuzione previdenziali, con danni che si ripercuotono anche sulla futura pensione, dal momento che di fatto ogni quattro anni di attività si finisce col perderne uno di contributi. Per questo l’Unione sindacale di base chiede l’internalizzazione dei lavoratori, l’accesso a Naspi e cassa integrazione nei periodi di sospensione lavorativa e un sostegno economico strutturale pari alla retribuzione media dell’ultimo anno.

