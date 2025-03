RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI GATTI

Stando a una ricerca realizzata da Anima Sgr, il 90% degli italiani ritiene importante la questione previdenziale, ma soltanto il 50% si è attivato per cercare di prendere provvedimenti per integrare la futura pensione pubblica che avrà importi via via decrescenti nel tempo. Come riportato da Affari&Finanza, inserto economico di Repubblica, secondo Davide Gatti, responsabile divisione retail & private di Anima Sgr, bisognerebbe fare in modo di far comprendere agli italiani i vantaggi della previdenza integrativa, tra cui quelli fiscali, che potrebbero anche incentivare l’apertura di una posizione a favore dei figli a carico, in modo che abbiano già un loro “tesoretto” previdenziale per il futuro.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL VANTAGGIO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il vicedirettore di Arca Fondi Sgr Simone Bini Smaghi dal canto suo ha ha ricordato che l’andamento demografico rende la previdenza complementare sempre più importante, visto che difficilmente si potranno mantenere i livelli delle pensioni pubbliche vicini a quelli del passato. E a proposito di previdenza complementare, Federmanager, la principale associazione di dirigenti, ritiene che sia cruciale che al momento vi sia un rapporto poco equilibrato tra previdenza pubblica e complementare. Oltretutto i dirigenti che sono nel sistema contributivo devono fare i conti con tetti contributivi che possono risultare penalizzanti nel calcolo della futura pensione. Per questo è bene che investano nella previdenza integrativa.

