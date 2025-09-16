Riforma pensioni 2025, dal Sole 24 Ore arriva una proposta che ricalca un’iniziativa del Governo tedesco

RIFORMA PENSIONI 2026, IL BONUS PER I NUOVI NATI

In un periodo in cui si discute dell’importanza della previdenza complementare, Il Sole 24 Ore ha deciso di lanciare una proposta prendendo spunto dall’iniziativa del Governo tedesco che intende destinare 10 euro al mese a ogni nuovo nato (fino alla maggiore età) in modo che i genitori possano cominciare a costruire una sua posizione previdenziale tramite un fondo. Il quotidiano di Confindustria ha fatto calcolare a Dedalo Invest i costi di una simile iniziativa nel nostro Paese: a regime si tratterebbe di impegnare poco più di 700 milioni di euro l’anno. Cifra che però potrebbe aumentare dato che è lecito immaginare che, causa inflazione, il contributo mensile aumenti nel tempo e non resti fisso a 10 euro.

RIFORMA PENSIONI 2026, I NUMERI DEL BONUS GIORGETTI

Intanto il Presidente dell’Adapt Francesco Seghezzi, sempre dalle pagine del Sole 24 Ore, evidenzia come l’innalzamento dell’età pensionabile dovuto alla Legge Fornero abbia contribuito ad aumentare lo “stock” degli occupati visto che occorre più tempo per andare in quiescenza. Tra l’altro non bisogna trascurare l’effetto del bonus Giorgetti, che consente di aumentare la propria busta paga se si sceglie di restare al lavoro pur avendo maturato i requisiti per il pensionamento anticipato.

Come spiega Repubblica, infatti, alla fine di agosto sono state presentate all’Inps più di 7.000 domande per questo bonus, che era il target prefissato dal Governo. Facile, quindi, immaginare che questa misura verrà confermata nella Legge di bilancio anche per il 2026.

