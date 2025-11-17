Riforma pensioni 2025, le parole di Edmondo Cirielli, candidato alle regionali campane per il centrodestra sull’aumento delle minime

Edmondo Cirielli, candidato del centrodestra alle elezioni regionali campane, è tornato a parlare della sua promessa di aumentare le pensioni minime di 100 euro al mese evidenziando che le coperture per questa misura arriverebbero dai fondi sociali europei, trovando il supporto di Mara Carfagna, Segretaria di Noi Moderati, dato che si tratterebbe di un intervento che andrebbe a beneficio dei più fragili.

Tuttavia, dai partiti delle opposizioni continuano ad arrivare critiche a questa promessa, tra cui quella di Matteo Renzi, ex Premier e leader di Italia Viva, secondo cui si sta cercando malamente di riproporre le promesse di Silvio Berlusconi, che voleva portare le minime a 1.000 euro netti al mese.

Si dice spesso che le misure di riforma delle pensioni sono favorevoli o sfavorevoli alla giovani generazioni, ma che quest’ultime non hanno la possibilità di votarle. In Germania, tuttavia, i giovani della Cdu controllano 18 voti al Bundestag che potrebbero essere determinanti per bloccare l’accordo tra il loro partito e la Spd (che hanno una maggioranza di soli 12 voti) in tema previdenziale.

I due partiti che stanno dando ancora una volta vita alla Grande coalizione, infatti, hanno deciso di bloccare la riduzione dell’importo della pensione in rapporto all’ultima retribuzione percepita (dal 48% al 47%) prevista dopo il 2031, ma l’accordo non è gradito ai giovani della Cdu. Dunque Spd e Cdu dovranno cambiarlo oppure cercare voti esterni al Bundestag.

