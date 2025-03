RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Il Segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, intervistato da Repubblica evidenzia che da novembre, ultima occasione in cui ha visto e parlato con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, “stipendi e pensioni non sono aumentati”. Parole che faranno discutere, se non altro per il semplice fatto che da gennaio le pensioni sono state rivalutate in base all’inflazione.

A far discutere è anche l’ipotesi che i futuri medici di famiglia possano essere non più lavoratori autonomi, ma dipendenti nelle Case di comunità. Alberto Oliveti, Presidente dell’Enpam, spiega infatti che a quel punto i contributi previdenziali dei medici di base andranno versati all’Inps e quindi l’Enpam rischierà il fallimento.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL CONTRIBUTO DEL FVG

Intanto in Friuli Venezia Giulia fino al 31 maggio sarà possibile presentare domanda per ricevere un contributo di 200 euro a sostegno dell’adesione alla previdenza complementare (almeno 300 euro nel 2024) dei figli minori a carico riservato ai titolari di Carta famiglia con un Isee fino a 35.000 euro. Un’iniziativa a carattere regionale senz’altro utile, come quella che è stata messa in campo per integrare le pensioni più basse e che la Uilp, come spiegato dal Segretario generale Carmelo Barbagallo, ritiene sarebbe utile replicare altrove, per esempio in Sicilia, in modo da sostenere il potere d’acquisto dei pensionati, che spesso si trovano anche nella situazione di dover aiutare figli e nipoti.

