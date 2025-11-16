Riforma pensioni 2025, complici le dichiarazioni di Cirielli, si parla dell'aumento dell'importo delle minime

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BALLARÈ

Il Presidente di Manageritalia Mauro Ballarè promuove la scelta fatta dal Governo nella Legge di bilancio di evitare blocchi parziali delle indicizzazioni delle pensioni all’inflazione. Stesso giudizio positivo arriva anche per le scelte fatte in materia di previdenza complementare. Intanto dai dati diffusi dall’Enpam durante l’audizione presso la commissione parlamentare di controllo sulle gestioni pensionistiche emerge che circa un terzo dei medici dei pensione esercita anche l’attività. Il candidato alle elezioni regionali campane del centrodestra Edmondo Cirielli, invece, ha fatto sapere che tra gli impegni del suo mandato, nel caso venga eletto, c’è anche l’erogazione di un contributo di almeno 100 euro al mese per chi percepisce la pensione minima.

TASSE & POLITICA/ Le patrimoniali da non aumentare e "l'equivoco" sui ricchi

LE PAROLE DI CASTELLONE E TAJANI

Una promessa che viene criticata dalla vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (appartenente al Movimento 5 Stelle) che evidenzia come ricordi l’impegno, rimasto incompiuto, del centrodestra di aumentare le minime fino a 1.000 euro netti al mese. Un impegno che viene ribadito dal Vicepremier Tajani, il quale ricorda che c’è ancora un altro anno per cercare di incrementare l’importo degli assegni più bassi. Ciò non esclude, secondo il ministro degli Esteri e Segretario di Forza Italia, che a livello regionale in Campania ci siano le risorse per rendere concreto l’impegno che Cirielli ha preso in questi giorni, tanto più che non necessariamente dovrebbe essere approvato entro la fine dell’anno.

SCENARIO PIL/ La finta crescita da cui l'Europa non riesce a liberarsi

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI