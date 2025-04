RIFORMA PENSIONI 2025, LO STUDIO THEA

La previdenza complementare sarà sempre più importante in Italia, visto che il sistema contributivo offrirà pensioni meno generose rispetto a quelle che in passato sono state garantite dal sistema retributivo o da quelle che oggi vengono liquidate con quello misto. A quanto pare, però, la previdenza integrativa potrebbe portare benefici anche al sistema economico. In uno studio realizzato da Thea in collaborazione con Previdenza Italia, infatti, viene ricordato quanto sia fondamentale incrementare l’adesione alla previdenza complementare, che potrebbe essere anche uno strumento molto utile per aiutare la capitalizzazione delle Piccole e medie imprese italiane, contribuendo così alla crescita del Paese.

Riforma pensioni 2025/ La Lega punta alla tutela del potere d’acquisto (ultime notizie 6 aprile)

RIFORMA PENSIONI 2025, IL VANTAGGIO PER IL SISTEMA

Questo obiettivo, che appare importante, potrebbe essere raggiunto più facilmente anche tramite l’attivazione, prevista da un Decreto legge del 2019 cui mancano ancora tutti i decreti attuativi, di una sezione speciale del Fondo centrale di garanzia per le Pmi, che potrebbe contribuire ad attirare maggiori investimenti verso le imprese, tra cui quelli dei fondi pensione. Un risultato secondario non trascurabile sarebbe l’aumento dell’occupazione derivante da una dinamica positiva dell’economia. Tra l’altro un aumento degli occupati gioverebbe al sistema previdenziale in quanto ci sarebbero più contributi versati che servirebbero a rafforzare la garanzia circa il pagamento delle pensioni in essere.

Riforma pensioni 2025/ Bombardieri "ignorato" dal Governo, cosa serve?

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI