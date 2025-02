RIFORMA PENSIONI 2025, L’ANALISI DI CAMILLERI

In un’analisi sui dati delle pensioni vigenti al 1° gennaio dello scorso anno, Michaela Camilleri, componente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, evidenzia che se non si aggancia l’età pensionabile all’aspettativa di vita e si eccede nelle anticipazioni, il rischio è quello di avere pensioni erogate per un periodo di tempo sproporzionato rispetto a quello in cui si è lavorato e versato i contributi, come del resto è successo in passato nel caso delle baby pensioni.

Il che ha ovviamente effetti negativi sulla sostenibilità del sistema previdenziale. Per Camilleri è certamente vero che l’età pensionabile è più alta che in passato, ma ciò dipende dal fatto che si vive di più rispetto a un tempo.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL COMMENTO DI LOTTIERI

Dunque, occorre agire nel rispetto del patto intergenerazionale su cui si fonda il sistema previdenziale e non far gravare sui giovani i costi di benefici per gli anziani. In definitiva, gli errori del passato come le baby pensioni devono servire da monito per chi promuove forme di anticipo pensionistico.

In un articolo pubblicato sul Giornale, Carlo Lottieri affronta il tema della necessità per i Paesi europei di aumentare le spese per la difesa, cosa che comporterà un taglio delle spese per il welfare che coinvolgerà anche le pensioni. Dal suo punto di vista, se non si ridimensiona la spesa previdenziale non si riuscirà a dare un futuro a quanti andranno in pensione. Di fatto bisognerà costruirsi da soli il proprio futuro post-lavorativo.

