RIFORMA PENSIONI, COSA COMPORTA L’AUMENTO DEI REQUISITI

Come noto, dal 2027 dovrebbe scattare l’aumento dei requisiti pensionistici pari a tre mesi in base all’aumento dell’aspettativa di vita. Da parte sindacale, tramite la Cgil in particolare, è stata sollevata la problematica relativa ai lavoratori che hanno avuto accesso a strumenti di accompagnamento alla pensione che rischierebbero di trovarsi per tre mesi senza reddito e pensione, ma tuttolavoro24.it evidenzia che un problema rischiano di averlo anche i lavoratori della scuola. Infatti, esiste una sola finestra di ingresso in quiescenza nell’anno, corrispondente al 1° settembre, di fatto prima che inizi un nuovo anno scolastico. Chi è nato nei tre mesi precedenti a settembre (giugno, luglio e agosto) rischierebbe, quindi, di trovarsi penalizzato.

LA RICHIESTA DELL’ANIEF

Infatti, al 1° settembre non potrebbe soddisfare il nuovo requisito anagrafico di accesso alla pensione (67 anni e tre mesi) e dunque dovrebbe attendere un anno per accedere alla pensione, quando di anni ne avrebbe 68. Vedremo che decisioni saranno prese in merito, dato che il Governo ha già espresso la volontà di bloccare l’aumento dei requisiti e potrà farlo entro la fine dell’anno con un apposito decreto. Intanto, sempre a proposito di lavoratori della scuola, val la pena di ricordare che da tempo l’Anief chiede (e ha anche lanciato una petizione in proposito) che per il personale della scuola venga prevista una finestra pensionistica specifica a 60 anni, anche in ragione del rischio burnout cui è sottoposto.

