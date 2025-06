Riforma pensioni 2025, le imprese, tramite il welfare aziendale, potranno contribuire alla previdenza complementare

RIFORMA PENSIONI 2025, I DATI DI CHANGE LAB

Dall’Osservatorio “Change Lab, Italia 2030” di Groupama Assicurazioni emerge che per il 63% degli italiani la pensione sarà di importo insufficiente e sarà quindi necessario integrarla con altre fonti di reddito. Il 17% ritiene che sarà necessario continuare a lavorare per non vedere compromesso il proprio tenore di vita. Inoltre, ben il 15% dei giovani under 35 ritiene che non andrà mai in pensione. Secondo Pierre Cordier, Amministratore delegato e Direttore generale di Groupama, questi dati indicano che le imprese, tramite il welfare aziendale, dovranno colmare alcune lacune del sistema di welfare pubblico e offrendo ai loro dipendenti un supporto concreto anche tramite strumenti di previdenza complementare.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL RUOLO DEL WELFARE AZIENDALE

Questo perché i lavoratori stessi considerando sempre più importante, nel valutare le offerte di lavoro, anche la componente di welfare aziendale che viene loro contrattualmente offerta. Si tratta di una situazione certamente sfidante, soprattutto per le piccole e medie imprese meno strutturate, che dovranno cercare, quindi, di non perdere attrattività nei confronti della forza lavoro. Intanto il deputato del Pd eletto all’estero Fabio Porta ricorda che anche i pensionati all’estero che ne hanno diritto riceveranno la quattordicesima a luglio, che sarà in larga misura mediamente pari a 437 euro per via anche dei pochi anni di contributi (difficilmente superiori a 15) da loro versati nel nostro Paese.

