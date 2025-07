RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI VITTIMBERGA

Mentre il Governo metterà a punto la Legge di bilancio, che dovrebbe contenere misure di riforma pensioni, a partire dal congelamento dell’aumento dei requisiti pensionistici di tre mesi in base all’aspettativa di vita che dovrebbe scattare dal 2027, l’Inps dovrebbe pubblicare il “Libro bianco pensioni 2030”. Come riporta Il Sole 24 Ore, è stata Valeria Vittimberga, Direttore generale dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, ad annunciare l’arrivo di un documento aperto al contributo delle parti sociali con proposte e analisi in tema di flessibilità pensionistica, invecchiamento attivo, tutela dei lavoratori discontinui, con l’obiettivo anche di garantire un equilibrio tra assistenza, previdenza e politiche attive del lavoro.

RIFORMA PENSIONI 2025, LE RICHIESTE DELLO SPI-CGIL

Il Libro bianco pensioni 2030 dovrebbe essere presentato tra settembre e ottobre, un periodo che corrisponde alla messa a punto della manovra finanziaria. Difficile, tuttavia, ipotizzare che i suoi contenuti possano essere già utilizzati per i provvedimenti che verranno varati dal Governo, a meno che non siano gli emendamenti parlamentari a inserire nella Legge di bilancio (c’è infatti tempo fino al 31 dicembre per l’approvazione delle Camere) alcune delle proposte del Libro bianco. Non resta, quindi, che attendere. Nel frattempo lo Spi-Cgil ribadisce alcune sue richieste all’Esecutivo: piena rivalutazione delle pensioni, aumento della quattordicesima ed estensione della platea dei beneficiari, riforma fiscale che tuteli anche i pensionati.

