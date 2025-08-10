Riforma pensioni 2025, le parole di Daniela Rosano, Segretaria generale dell’Anief, in vista della Legge di bilancio

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI ROSANO

In vista della messa a punto della Legge di bilancio, e visto il susseguirsi di ipotesi di interventi in materia previdenziale, l’Anief, attraverso la Segretaria generale Daniela Rosano, torna a ribadire quelle che sono le sue richieste principali in quest’ambito: l’introduzione di una finestra pensionistica dedicata a chi lavora nella scuola con un’uscita anticipata rispetto ai normali requisiti.

La sindacalista, come riporta Teleborsa, ricorda che in tal senso esistono già dei trattamenti previdenziali privilegiati per le forze dell’ordine e spiega che andrebbero estesi anche all’ambito scolastico in considerazione del tipo di attività “usurante” dal punto di vista emotivo e psicologico che comporta il lavorarci.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL DECRETO ATTUATIVO ANCORA MANCANTE

Per l’Anief sarebbe poi importante introdurre il riscatto gratuito della laurea ai fini previdenziali per chi lavora nella scuola, dal momento che gli anni di studio sono serviti a formarsi per essere in grado di svolgere meglio il proprio lavoro di insegnamento, una sorta di investimento da riconoscere in qualche modo.

Repubblica intanto segnala che ancora non è operativa una misura contenuta nella Legge di bilancio che avrebbe consentito ai neoassunti di poter versare volontariamente più contributi all’Inps (fino a un massimo del 2%) in modo da poter accrescere il proprio montante contributivo con effetti positivi sulla futura pensione. Manca, infatti, il decreto attuativo dei ministeri del Lavoro e dell’Economia.

