Riforma pensioni 2025, una novità importante è in arrivo per gli iscritti alla Gestione separata dell’Inps

RIFORMA PENSIONI 2025, L’ATTESA PER LA CIRCOLARE INPS

Una notizia importante arriva per coloro che risultano iscritti alla Gestione separata dell’Inps, anche se non effettuano versamenti da alcuni anni, ma hanno comunque continuato a lavorare. Il ministero del Lavoro, infatti, ha intenzione di rendere possibile il ricongiungimento dei contributi versati nella Gestione separata con le altre gestioni previdenziali, comprese le casse professionali. Una volta che arriverà la circolare Inps in merito sarà possibile conoscere i passi necessari per poter procedere a un’operazione che rende possibile poter contare su più contributi per costruire la propria posizione previdenziale e avvicinare, in taluni casi, il traguardo della pensione. Sarà importante, in tal senso, fare i propri conti.

ITALIA PROMOSSA DA MOODY'S/ La missione compiuta dal Governo e quella da non fallire nel 2026

RIFORMA PENSIONI 2025, LA PROROGA DEL BONUS GIORGETTI

Nella Legge di bilancio è contenuta la proroga del bonus Giorgetti, che garantisce un incremento (di poco più del 9%) della busta paga di quanti, pur avendo raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, decidono di rimanere al lavoro. Una misura che viene giudicata positivamente da Maurizio Marchesini, Vicepresidente di Confindustria per il lavoro e le relazioni industriali, tanto che sarebbe bene divenisse strutturale. Intervistato dal Sole 24 Ore, Marchesini evidenzia gli elementi positivi del bonus non solo per il lavoratore che può vedere aumentare il proprio reddito, ma anche per le imprese, che hanno la possibilità di non vedere uscire il personale con più esperienza, in grado anche di formare i più giovani.

Riforma pensioni 2025/ Acli chiede flessibilità dai 63 anni (ultime notizie 23 novembre)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI