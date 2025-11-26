Riforma pensioni 2025, Giuseppe Conte provoca il Governo Meloni dopo la vittoria di Roberto Fico alle regionali campane

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI CONTE

Dopo la vittoria di Roberto Fico alle regionali campane, il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha evidenziato che il centrodestra è uscito sconfitto nonostante la promessa del candidato Edmondo Cirielli di aumentare le pensioni minime di 100 euro al mese, per adempiere la quale non c’erano risorse disponibili. Per questo l’ex Premier ha poi invitato il Governo Meloni a introdurre nella Legge di bilancio un aumento delle minime di 100 euro per tutti i cittadini e non solo per quelli campani, utilizzando anche in questo caso delle risorse “immaginarie”. Vedremo se la polemica finirà qui o se ci saranno delle repliche o ulteriori critiche al centrodestra da parte delle opposizioni nei prossimi giorni.

Toto assessori Veneto-Campania-Puglia/ Chi entra in giunta e quali liste: le scelte di Stefani, Fico e Decaro

RIFORMA PENSIONI 2025, LANDINI SPIEGA LE RAGIONI DELLO SCIOPERO CGIL

Intanto la manovra continua a far discutere, anche per quel che riguarda il fronte delle pensioni. Il Vicepremier Matteo Salvini, infatti, ha evidenziato che con il contributo chiesto alle banche sarà possibile aumentare stipendi e pensioni e che questo rappresenta un risultato importante. Dal canto suo, invece, il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, visitando alcune fabbriche venete, ha voluto ricordare le ragioni dello sciopero generale proclamato dal suo sindacato per il 12 dicembre, contro la Legge di bilancio, che, a suo modo di vedere, non è in grado di affrontare i problemi relativi a salari fermi e pensioni stagnanti. Due modi opposti, quindi, di valutare la stessa finanziaria che il Parlamento sta esaminando in questi giorni.

Sondaggi politici 2025: Meloni top verso il 32% ma perde le Regionali/ Pd +10% su Conte, FI-Lega sotto l’8%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI