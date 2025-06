Riforma pensioni 2025, le parole di Maurizio Landini e i risultati 2024 del Fondo per i dipendenti della Regione Siciliana

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI LANDINI

Maurizio Landini ha preso parte alla festa della Fiom di Firenze e nell’occasione ha evidenziato l’esistenza di un problema riguardante la tassazione di salari e pensioni dal momento che il 90% dell’Irpef oggi viene pagata da lavoratori dipendenti e pensionati che devono poter ricevere indietro una parte di quel gettito fiscale aumentato lo scorso anno. Secondo il Segretario generale della Cgil, come riporta firenzetoday.it, il momento ideale per varare questo intervento fiscale sarebbe rappresentato dalla Legge di bilancio. Il sindacalista ha quindi puntato il dito sul fiscal drag che ha penalizzato lavoratori e pensionati. Vedremo se il Governo interverrà nella direzione auspicata dal leader della Cgil.

I DTI DEL FONDO PENSIONE REGIONE SICILIANA

Intanto, sempre a proposito di quanto avvenuto nel 2024, lo scorso anno per il Fondo pensioni della Regione siciliana si è chiuso con un utile (104 milioni di euro) in aumento del 2,7% rispetto all’anno precedente e un patrimonio (2.42 miliardi di euro) in crescita del 4,5%. Secondo un sondaggio di YouGov realizzato per Swiss Life, invece, in Svizzera l’80% dei cittadini con un’età compresa tra i 65 e gli 80 anni si dichiara soddisfatto della propria esistenza e sembra che in nessun altro Paese europeo ci sia una percentuale di pensionati così soddisfatta della propria vita. Nei mesi scorsi, tuttavia, non erano mancati segnali di insofferenza da parte dei pensionati svizzeri per il costo della vita particolarmente elevato che in taluni casi li aveva spinti a trasferirsi in Italia.

