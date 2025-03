RIFORMA PENSIONI 2025, I DATI DEL QUIRINALE

Al Quirinale, per la prima volta nella storia, la spesa per le pensioni ha superato quella per il personale in servizio. Lo ricorda Franco Bechis su Open, riportando i dati del bilancio di previsione del 2025, secondo il quale la prima voce vale 116,34 milioni di euro, mentre la seconda 112,71 milioni. La forbice sembra destinata ad allargarsi, visto che l’anno prossimo per le pensioni si dovrebbero spendere 119,2 milioni contro i 105,9 destinati alle retribuzioni.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha già provveduto ad aumentare la dotazione del Quirinale a 230 milioni di euro (rispetto ai 224 dello scorso anno), con la previsioni di portarla a 235 milioni l’anno prossimo. Vedremo se sarà necessario incrementarla ancora.

LA RIFORMA PENSIONI 2025 IN VISTA IN POLONIA

E se si parla tanto di pensioni in Italia, a volte può essere utile vedere cosa succede oltre i confini nazionali. Per esempio, in Svizzera, causa carriere spesso contraddistinte da discontinuità lavorativa, chi opera in settori che risentono della stagionalità rischia di ritrovarsi con una pensione insufficiente a mantenere un buon tenore di vita, a meno di non decidere di emigrare.

In Polonia, invece, il Senato ha approvato a larga maggioranza un disegno di legge che abbassa l’età pensionabile per i ballerini professionisti di danza classica, che potranno quindi accedere alla quiescenza a 45 anni se uomini e a 40 se donne se avranno almeno 20 anni di carriera alle spalle. Toccherà ora alla Camera bassa pronunciarsi sul tema.

