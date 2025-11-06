Riforma pensioni 2025, le parole di Marinella Pacifico e i dati che arrivano dal Rapporto Edufin Index 2025

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI PACIFICO

Di fronte alle scelte che si stanno compiendo in tema di pensioni, con l’aumento graduale dei requisiti di accesso alla quiescenza, l’ex senatrice Marinella Pacifico chiede che si arrivi all’introduzione di Quota 41 e Quota 98 come propone Alleanza Verdi Sinistra, evidenziando che le risorse necessarie potrebbero arrivare da una tassazione progressiva sui redditi più alti e togliendo risorse che sono state destinate alla difesa per utilizzarle invece su altri capitoli di spesa, tra cui la previdenza. Intanto il Rapporto 2025 di “Welfare Italia” evidenzia che il numero di occupati in Italia dovrebbe aumentare di 2,8 milioni di unità per poter garantire lo Stato sociale, dalla sanità alle pensioni.

RIFORMA PENSIONI 2025, I DATI DEL RAPPORTO EDUFIN INDEX

L’educazione finanziaria degli italiani è invece ancora a livelli insufficienti. Lo rileva il Rapporto Edufin Index 2025 realizzato dall’Osservatorio di Alleanza Assicurazioni, Fondazione Gasbarri e SDA Bocconi, che ha anche introdotto un nuovo strumento, il Pension Index, per misurare la preparazione previdenziale degli italiani, da cui non arrivano segnali incoraggianti. Risulta infatti che gli abitanti del Belpaese hanno competenze limitate in materia previdenziale, nonostante sia ormai piuttosto chiaro che la pressione demografica sul sistema pensionistico pubblico porterà ad assegni di importo sempre più basso rispetto alla retribuzione. Donne e giovani risultano i soggetti meno preparati pur essendo i più esposti al rischio di una pensione bassa.

