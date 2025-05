RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI TARQUINI

Per i giovani è difficile pensare al proprio futuro pensionistico, anche per una certa consapevolezza sul basso importo degli assegni che li attendono una volta in quiescenza. Per questo, tuttavia, dovrebbero essere aiutati a comprendere l’importanza della previdenza complementare, com’è emerso in un incontro nell’ambito del Festival dell’Economia di Trento in cui il Direttore generale di Confindustria Maurizio Tarquini ha ricordato non solo il ruolo dell’associazione che rappresenta nel promuovere la previdenza complementare nei Ccnl, ma anche l’importanza che può avere la crescita del Pil per migliorare la situazione e la prospettiva del pilastro pubblico pensionistico, che dipendono anche dall’andamento dell’economia e dell’occupazione.

RIFORMA PENSIONI 2025, LA STIMA DI CONSULCESI & PARTNERS

Intanto nelle prossime settimane è attesa la circolare dell’Inps che dovrebbe dare piena attuazione all’accordo Italia-Albania sulle pensioni che consentirà la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori nei due Paesi: una misura che riguarda gli albanesi residenti in Italia, ma anche gli italiani che si sono trasferiti in Albania. Da segnalare, infine, la stima di Consulcesi & Partners, secondo cui ben sei pensioni su dieci sono calcolate in modo errato per il mancato riconoscimento di contributi versati piuttosto che per l’uso scorretto del sistema misto. Il risultato può essere una perdita che può anche raggiungere i 200-300 euro al mese, una cifra non certo irrilevante, soprattutto considerata su un orizzonte pluriennale.

