RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI BRAMBILLA

È noto che l’importo delle pensioni in futuro rischia di essere molto più basso dell’ultima retribuzione percepita. Il cosiddetto tasso di sostituzione (valore dell’assegno pensionistico rispetto all’ultima busta paga), infatti, si aggira intorno al 70%. Tuttavia, secondo Alberto Brambilla, Presidente di Itinerari Previdenziali, come riporta MF-Milano Finanza, aderendo alla previdenza complementare versando il Tfr sarebbe possibile aumentare il tasso di sostituzione fino al 91%.

Dimissioni di fatto 2025/ Nessun diritto alla NASpI, procedura del datore (27 febbraio)

Sul quotidiano economico si leggono anche le considerazioni espresse durante un convegno dall’ex Presidente dell’Inps Tito Boeri, secondo cui occorrerebbe introdurre dei contributi opzionali aggiuntivi per donne e immigrati.

RIFORMA PENSIONI 2025, L’INQUADRAMENTO CONTRIBUTIVO DEGLI INFLUENCER

L’importanza della previdenza complementare è stata spiegata anche da Jonathan Figoli, founder e Ceo di Professione Finanza e Family Economy nel corso di un’intervista a Radio Number One. Il Sole 24 Ore, invece, ha analizzato le conseguenze dell’obbligo contributivo per gli influencer e i content creator, con aliquote che variano dal 24% al 34%, senza considerare contributi aggiuntivi previsti in base all’inquadramento contributivo.

Riforma pensioni 2025/ Al via la costituzione della rendita vitalizia (ultime notizie 27 febbraio)

In tal senso il quotidiano di Confindustria spiega che l’iscrizione al Fondo pensioni per lavoratori dello spettacolo e sportivi è più onerosa e richiede anche alcuni adempimenti che invece non sono previsti nel caso della gestione separata dei liberi professionisti.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI