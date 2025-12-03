Riforma pensioni 2025, le parole del Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri sulla proroga di Opzione donna

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI BOMBARDIERI

Il Segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, nel corso della manifestazione del suo sindacato che si è svolta sabato a Roma, ha ribadito invece la richiesta, in tema di riforma delle pensioni, di arrivare non solo alla proroga di Opzione donna nella Legge di bilancio, ma di far ritornare questa forma di pensionamento anticipato alla sua versione originaria, senza quindi i paletti che sono stati posti negli ultimi anni e che hanno di fatto ridotto il numero delle beneficiarie. Il sindacalista ha anche evidenziato la necessità di varare una pensione di garanzia per i giovani che devono fare i conti con un sistema contributivo che farà avere loro degli assegni pensionistici di importo molto ridotto rispetto all’ultima retribuzione percepita.

IL PARADOSSO REDISTRIBUTIVO NELLE PENSIONI

Intanto da uno studio di Spi e Cgil emerge un “paradosso redistributivo” riguardante le pensioni erogate nel nostro Paese. Di fatto, tra fisco, rivalutazioni e integrazioni, viene premiato chi ha versato meno contributo e penalizzato chi invece ha una storia contributiva più lunga. Altro dato interessante, come riporta Il Mattino, che emerge dai numeri dell’Inps sui lavoratori stranieri è che per via degli stipendi percepiti i contributi che versano sono piuttosto irrisori, mediamente pari a 5.500 euro l’anno. Dunque si tratta di cifre che non rendono immaginabile la possibilità di sostenere il sistema previdenziale o quello del welfare pubblico.

