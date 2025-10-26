Riforma pensioni 2025, le parole del Segretario generale della Cgil Landini e del Presidente nazionale dell’Anief Pacifico

RIFORMA PENSIONI 2025, LE PAROLE DI LANDINI

Parlando a margine della manifestazione tenutasi ieri a Roma, il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha criticato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, evidenziando che dovrebbe risolvere i problemi e che ha raccontato balle, dal momento che invece di cancellare la Legge Fornero, come aveva promesso prima delle elezioni politiche del 2022, ha finito per peggiorare, tramite i provvedimenti approvati in questi anni al governo, la riforma delle pensioni varata nel 2011.

Landini ha anche detto che non è da escludere che la Cgil proclami uno sciopero generale contro la Legge di bilancio, che ritiene negativa sotto molteplici punti di vista, compreso quello legate alle misure in tema di pensioni.

RIFORMA PENSIONI 2025, IL GIUDIZIO DI PACIFICO SULLA MANOVRA

A tal proposito, il Presidente nazionale dell’Anief Marcello Pacifico, intervistato da Teleborsa, critica la scelta compiuta dal Governo nella Legge di bilancio 2026 in tema di pensioni, soprattutto perché è stata ignorata la richiesta di riconoscere come usurante il lavoro svolto dal personale scolastico, che si troverà a fare i conti con l’aumento dei requisiti pensionistici in base all’aspettativa di vita previsto dal 2027, oltre che con il rischio burnout dovuto all’attività svolta.

Nulla poi è stato fatto in merito alle sollecitazioni circa la necessità di riconoscere a chi lavora nella scuola la possibilità di riscattare gratuitamente o a costo ridotto gli anni di studio che sono eventualmente serviti per laurearsi.

